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Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

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Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular
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Yunanistan, İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS uzun menzilli füze sistemlerinin ilk bölümünü Ege'deki bazı adalara konuşlandırdı. Teslimatların sürmesiyle yeni sistemlerin Doğu Ege ve Meriç bölgesine yerleştirilmesi, yıl sonuna kadar siparişlerin büyük bölümünün tamamlanması planlanıyor.

  • Yunanistan'ın İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerinin ilk bölümü Ege'deki bazı adalara konuşlandırıldı.
  • Yeni teslim edilecek SPIKE NLOS sistemlerinin Doğu Ege ve Meriç bölgesindeki birliklere kademeli olarak yerleştirilmesi planlanıyor.
  • SPIKE NLOS sistemlerinin büyük bölümünün, mümkün olması halinde tamamının yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Yunanistan'ın İsrail'den tedarik ettiği SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerinin ilk bölümü Ege'deki bazı adalara konuşlandırıldı. Yeni teslim edilecek sistemlerin ise Doğu Ege ve Meriç bölgesindeki birliklere kademeli olarak yerleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

İLK SİSTEMLER ADALARA KONUŞLANDIRILDI

Yunanistan'ın silah envanterine dahil ettiği SPIKE NLOS sistemlerinin operasyonel kullanıma alınması için yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya geçti. İlk sistemlerin birliklere ulaştırılmasının ardından Ege'deki adalara yerleştirildiği belirtildi.

Teslimat sürecinin devam ettiği, gelecek yeni sistemlerin de belirlenen plan doğrultusunda Doğu Ege ve Meriç bölgesindeki birliklere gönderileceği aktarıldı.

PERSONELİN EĞİTİMİ HIZLANDIRILACAK

Füze sistemlerinin etkin şekilde kullanılabilmesi için özel eğitim alan personele ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu nedenle operatörlerin eğitim sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

Yunanistan'da ilk operatörlerin eğitimine daha önce Avlonas'ta başlanmıştı. Teslimatlarla eş zamanlı yürütülen eğitimlerin ardından sistemlerin birliklerde aktif şekilde kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

TATBİKATLARA DA DAHİL EDİLECEK

Eğitim sürecinin ilerlemesiyle SPIKE NLOS sistemlerinin atış faaliyetlerine ve askeri tatbikatlara aşamalı olarak dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece sistemi kullanacak personelin saha tecrübesinin artırılması amaçlanıyor.

YIL SONUNA KADAR BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

SPIKE NLOS sistemlerinin Yunanistan'a teslimatının sürdüğü belirtilirken, sipariş edilen sistemlerin büyük bölümünün, mümkün olması halinde tamamının yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

SPIKE NLOS, doğrudan görüş hattı bulunmayan hedeflere karşı kullanılabilen güdümlü füze sistemi olarak biliniyor. Yunanistan'ın kara kuvvetleri için aldığı versiyonun yaklaşık 32 kilometreye kadar menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Adaların Silahsız olması gerekiyor sözleşmelere göre Türkiye neyi bekliyor talimat mı bekliyor başka yerlerden Amerika bile silahlarını yığdı adalara Dede ağaca resmen çevremizi silahlandırıyorlar

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Haber Yorumlarıdeliyürek:

bu yunanları tek isteği türkiyeyi harbe sokmak kusura bakmayın türkiye sizi bir gün içinde silip sübürür sen neyine güveniyorsun o 12 adalar zaten eninde sonunda türkiyenin olacak adalar yunanlarda bunu çok iyi biliyorlar 1912 de balkan savaşında gecici olarak italyanlara verilmişti osmanlı imparatorlugunda sonradan italyanlarda yunanlara vermişdi gecici olarak ama sonucta 12 adalar zaten türkiyenindir

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Onları kullanmaya da adam lazım daha denizden çıkarma yapamadılar

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Haber Yorumlarıİclal İpek:

su uyur unutur,düşman hain uyumaz unutmaz.

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Haber Yorumlarıaligs1981.ali:

Yeni silahlarımız oluyor yani

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