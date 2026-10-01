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Yunanistan Başbakanı Miçotakis dizel desteğini 15 sente çıkaracağını açıkladı

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis dizel desteğini 15 sente çıkaracağını açıkladı
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Başbakan Miçotakis, akaryakıt ve işletme maliyetlerinin hanelerle işletmeler üzerindeki baskısını hafifletmek için tedbir paketi açıkladı. Ekim'in ilk 15 günü dizel desteği litre başına 10 sentten 15 sente çıkarılacak, rafineri indirimleriyle toplam indirim 20 sente ulaşacak.

ATİNA, 1 Ekim (Xinhua) -- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, artan akaryakıt ve işletme maliyetlerinin haneler ve işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıyı hafifletmeyi amaçlayan yeni bir tedbir paketi açıkladı.

Miçotakis çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısında, hükümetin ekim ayının ilk 15 günü boyunca dizel yakıta sağlanan desteği litre başına 10 sentten 15 sente çıkaracağını söyledi. Rafinerilerin sunduğu indirimlerle birlikte toplam indirim litre başına 20 sente ulaşacak.

Başbakan, "Küresel krizin üstüne bir de ulusal kriz yaşamamıza gerek yok" diyerek, önlemlerin son gelişmelere göre her 15 günde bir gözden geçirileceğini belirtti.

Miçotakis ayrıca hükümetin ısınma yakıtı fiyatlarını, geçen kış sezonunun sonunda litre başına 1,75 euro (1,99 ABD doları) olan seviyenin altında tutmaya çalışacağını belirtti. Ayrıntıların, ısınma yakıtı satışlarının başlamasının planlandığı 15 Ekim'den önce açıklanması bekleniyor.

Yunan gazetesi Ta Nea'ya göre, 29 Eylül'de 95 oktan kurşunsuz benzinin ülke genelindeki ortalama fiyatı litre başına 2,207 euro (2,50 ABD doları), motorinin ortalama fiyatı ise litre başına 2,214 euro (2,51 ABD doları) seviyesindeydi. 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlattığı 28 Şubat 2026'dan bu yana yaklaşık yüzde 26, motorinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 42 arttı.

Kaynak: Xinhua
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