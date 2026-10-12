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Muğla Bodrum açıklarında sağanakta oluşan hortum tekneden görüntülendi

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Muğla Bodrum açıklarında sağanakta oluşan hortum tekneden görüntülendi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah etkili olan sağanak sırasında denizde dev bir hortum oluştu. Kos ile Bodrum arasında çıkıp tekneden görüntülenen hortum, kısa süreli olduğu belirtilirken çevredekiler ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu; karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sırasında denizde dev hortum oluştu. Yunanistan'ın Kos Adası ile Bodrum arasında ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden görüntülendi.

Kos ile Bodrum arasında seyreden tekneden çekilen görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum dikkat çekti. Kısa süreli olduğu belirtilen hortum, çevrede bulunan vatandaşlar ve teknedekiler arasında paniğe neden oldu. Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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