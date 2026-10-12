Türkiye, Atina'daki Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda 1'i altın 3 madalya kazandı

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Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda 1'i altın olmak üzere toplamda 3 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Atina'daki organizasyonda Türkiye'yi trap trio kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcular Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Nihan Gürer, altın madalya kazandı.

Trap trio genç kadınlar kategorisinde yarışan Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan'dan oluşan ekip ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve Yavuz İlnam'dan oluşan ay-yıldızlı ekip de trap trio erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA