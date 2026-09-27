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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası A, B ve D liglerinde 8 maçla başladı

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UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla başladı. A, B ve D liglerinde Sırbistan-Hollanda 1-2, Almanya-Yunanistan 0-1, Danimarka-Galler 2-0, Norveç-Portekiz 1-2, Avusturya-Kosova 3-1, İsrail-İrlanda Cumhuriyeti 0-3, Cebelitarık-Andorra 0-0, Litvanya-Azerbaycan 1-1.

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 8 maçla başladı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında; A, B ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Sırbistan- Hollanda : 1-2

Almanya- Yunanistan : 0-1

4. Grup:

Danimarka- Galler : 2-0

Norveç- Portekiz : 1-2

B Ligi

3. Grup:

21.45 Avusturya- Kosova : 3-1

İsrail- İrlanda Cumhuriyeti : 0-3

D Ligi

1. Grup:

Cebelitarık- Andorra : 0-0

2. Grup:

Litvanya- Azerbaycan : 1-1

Kaynak: AA
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