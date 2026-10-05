FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize eden ve merkezi Atina'da bulunan FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Havadan ve karadan çekilen görüntülerde şebeke üyelerinin plastik bot ve sallarla insan taşıdıkları görüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı göçmen geçişlerini organize eden ve merkezi Atina'da bulunan FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada şebekenin izi uzun süre takip edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fransız güvenlik birimleri ile gerçekleştirdiği ortak operasyonla Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç ağı çökertildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çetenin rotasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Havadan ve karadan adım adım takip edilen şebekenin plastik bot ve sallarla insan taşıdıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı