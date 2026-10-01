Milli takıma seçilen Hilal Göktekin, Selanik'te Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL'da düzenlenen Türkiye Sambo Şampiyonası'nda 54 kiloda ikinci olan Diyarbakırlı Hilal Göktekin (18), milli takıma seçildi. Göktekin, 3-4 Ekim'de Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek Dünya Sambo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul'da nisan ayında düzenlenen Türkiye Sambo Şampiyonası'nda 54 kiloda ikinci olan Hilal Göktekin, elde ettiği dereceyle milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Seçmelerin ardından milli takıma seçilen Göktekin, 3-4 Ekim'de Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek Dünya Sambo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Bu yıl üniversite eğitimine de başlayacağını belirten Hilal Göktekin, "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Çok iyi ilerliyor, çok severek yapıyorum. Üniversite eğitimime de başlayacağım. Son olarak İstanbul'da düzenlenmiş olan Türkiye Sambo Şampiyonası'nda ikincilik derecesi elde ettim. İkinci olduğumdan dolayı milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandım. Bu süreçte bana destek olan aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma ve takım arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli takıma seçildiğim için Yunanistan'da düzenlenecek olan Dünya Sambo Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Ülkemizi en iyi şekilde Yunanistan'da temsil etmeyi düşünüyorum. Bence spor her insanın rutin olarak yapması gereken bir şey. Özellikle de kadınlara çok öneriyorum. Günümüzde kadınlara şiddet oranı fazlalaştı. Bu sebepten dolayı kadınların kendini savunması amacıyla bu tür dövüş sporlarını yapmaları onlar için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu yüzden herkesi spora davet ediyorum" dedi.

'7 YILDA BİNLERCE SPORCU KEŞFETTİK, 100'DEN FAZLA MADALYA KAZANDIK'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Selman Süren (42) ise yaklaşık 7 yıldır sporcuları keşfedip yetiştirdiklerini ifade ederek, "Şu zaman zarfı içerisinde sporcularımızı okullardan, camilerden, sokak aralarından sporcularımızın yetenekli olup olmadığını keşfetmek için salonumuza davet edip sporcularımızı en iyi yerlere getirmeye çalıştık. Yetenekli sporcuları bulabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Keşfettiğimiz sporcular içerisinde bazı sporcularımızı milli takıma yolladık. 20 sporcumuz milli sporcu oldu. Ayrıca 100'ü aşkın madalyamız var. Kız ve erkek fark etmeksizin sporcularımızı önce salona ve spora kazandırmaya çalışıyoruz. Sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Sonraki zaman zarfı içerisinde sporcularımızın keşif noktalarına geçiyoruz" diye konuştu.

'HİLAL, DİYARBAKIR'DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILAN İLK KADIN SPORCUMUZ'

Hilal Göktekin'in Diyarbakır adına önemli bir başarıya imza attığını belirten Süren, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın geleceği için üniversite hayatları gerekirse okul hayatları sporcularımızın yeteneğine göre spor branşlarına dağıtılıyor. Yunanistan'ın Selanik ilinde düzenlenecek olan Dünya Sambo Şampiyonası'nda ilk kez bir bayan sporcumuz bu branştan Diyarbakır'dan katılıyor. Umarım kızımız oradan başarıyla bayrağımızı göndere çeker, İstiklal Marşımızı okutur. Umarım diğer sporcularımıza da nasip olur. Bazı sporcularımızın da başarıya ulaşabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Madalya almayan sporcularımız, Hilal Göktekin gibi madalya alan sporcularımızı gördükçe hırslanıyor. Onlar da madalya almaya çalışıyor ve biz bunu görünce gururlanıyoruz, gurur duyuyoruz. Biz de hevesleniyoruz, daha çok hevesleniyoruz ve daha çok sporcuyu spora kazandırmaya çalışıyoruz. Bu sporcularımızın ülke dışında Diyarbakır ilimizi ve ülkemizi temsil etmeleri gurur verici ve bizi onurlandırır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı