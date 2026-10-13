Atina'da öğrenciler yaşam maliyetine karşı Parlamento önüne yaklaşık 40 çadır kurdu

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Yunanistan'da öğrenciler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çekmek için başkent Atina'daki Parlamento binasının karşısında çadır kurma eylemi yaptı.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda öğrenci örgütlerinin çağrısıyla toplanan öğrenciler, Parlamento binasının karşısına yaklaşık 40 çadır kurdu.

Öğrenciler, artan yaşam maliyetleri nedeniyle yükselen eğitim masraflarına ve kiraların yükselmesiyle birlikte çoğu öğrencinin yaşadığı barınma sıkıntısına dikkati çekti.

Hükümetten yaşanan ekonomik sorunlar için destek isteyen öğrenciler, özellikle Atina, Selanik gibi turizmin yoğun olduğu kentlerde ev bulmanın öğrenciler için gitgide zorlaştığını vurguladı.

Öğrenciler, elektrik, gıda ve ulaşım masraflarının da arttığına işaret ederek, Fransa'daki öğrenci eylemlerine atıfla, üzerinde Fransızca "Okumak mı, hayatta kalmak mı?" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA