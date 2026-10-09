Haberler

Yunanistan Deniz Kuvvetleri helikopter üssünde yedek parçaların yandığı ileri sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında AB 212 helikopterlerinin bulunması güç yedek parçalarının yandığı ileri sürüldü. Haberde, MH-60 Romeo'nun önemli yedek parçalarının da yandığı, bu parçaların maliyetinin yüksek olduğu belirtildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda çıkan yangının, askeri helikopterlerin bulunması güç bazı yedek parçalarına zarar verdiği ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayın yapan "militaire" sitesinin haberinde, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında, AB 212 tipi helikopterlerin yedek parçalarının yandığı ifade edildi.

Bu parçaların piyasada bulunmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberde, 2023'te de Stefanovikio yerleşim birimindeki helikopter üssünü selin vurduğu hatırlatıldı.

Haberde, MH-60 Romeo tipi bir helikopterin de önemli yedek parçalarının yandığı belirtilerek, bu parçaların piyasada bulunduğu ancak maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadığına işaret edilen haberde, "Helikopter üssündeki yangın Silahlı Kuvvetlerde bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir dizi olaydan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet ne kadar sessiz kalırsa kalsın bu değişmiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı 'Beni tanıyorsunuz' diyerek koydu

İstifa edecek mi? Son kararını resmen verdi
Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı

Aliyev'in kararı öğrencileri sokağa döktü
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güllü'nün kızı için karar: İşte verilen ceza

Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

Kendi topraklarında ürettikleri savaş uçağı ilk kez havalandı
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun

Ünlü sanatçının kızı annesinin eşine ateş püskürdü: Buldun yine bir...