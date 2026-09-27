Almanya Yunanistan maçı hangi kanalda, Almanya vs Yunanistan nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya Yunanistan maçı hangi kanalda ve nereden CANLI izlenir? Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde sporseverler, maçı hangi kanaldan izleyebileceklerini ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. İki takım arasındaki bu önemli randevu öncesinde yayın bilgileri gündemin üst sıralarına yerleşti. Almanya-Yunanistan maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? ALMANYA VS YUNANİSTAN NEREDEN CANLI İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Yunanistan bu akşam karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde futbolseverler "Almanya Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın tarih, saat, stat ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Yunanistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon başından şifresiz şekilde takip edebilecek.

A HABER HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Haber yayınlarına farklı platformlar üzerinden ulaşmak mümkün. Kanal; Digiturk'te 32, D Smart'ta 35, Kablo TV'de 56, Tivibu'da 57 ve Turkcell TV+'ta 53. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesine göz atmaları öneriliyor.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler, A Haber'in resmi web sitesindeki canlı yayın bölümünden maçı izleyebilecek. Ancak internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya-Yunanistan maçı bugün, 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele, UEFA Uluslar Ligi programı kapsamında gerçekleştirilecek.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı güncel duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı mücadele, Augsburg kentindeki WWK Arena'da oynanacak. Futbolseverler, iki takımın bu kritik randevusunu 21.45'ten itibaren A Haber ekranlarından canlı izleyebilecek.

A HABER’DEN AÇIKLAMA:

Kamuoyunun bilgisine;

A Haber olarak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını yayın hakları kapsamında izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

Yayın haklarına ilişkin coğrafi kısıtlamalar nedeniyle karşılaşmalara yalnızca Türkiye sınırları içerisinden erişim sağlanabilmektedir. Avrupa ve diğer ülkelerden bağlantı sağlayan izleyicilerimiz, bulundukları konumun Türkiye dışında görünmesi nedeniyle maç yayınlarına A Haber üzerinden erişemeyebilir.

Maç yayınlarını Türkiye sınırları içerisinde uydu yayınımız ve dijital platformlarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Bu uygulama teknik bir tercih değil, uluslararası yayın hakları ve geo-blocking yükümlülükleri kapsamında uygulanmaktadır.

İyi seyirler dileriz.

Saygılarımızla,

A Haber