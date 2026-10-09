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Yunanistan'da denizaltı kabloları Deniz Kuvvetlerinden Sahil Güvenlik'e devrediliyor

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Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, denizaltı altyapı ve kablolarının güvenliğinin Deniz Kuvvetlerinden Sahil Güvenlik'e geçeceğini bildirdi. Sahil Güvenlik, sensör, insansız hava ve su altı araçlarıyla modernize edilerek altyapı ve sınır güvenliğinde kullanılacak.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, deniz tabanında yürütülecek altyapı ve kablo döşemesi gibi faaliyetlerin güvenliğini sağlama sorumluluğunun Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden alınarak Sahil Güvenlik Teşkilatına verileceğini bildirdi.

Kikilias, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatının işleyişine ve teknolojik güncellemelerine ilişkin yapılacak düzenlemelerden bahsetti.

Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatının teknolojik açıdan modernize edilmesi çalışmaları kapsamında, sensörler, insansız hava araçları, insansız su altı araçları temin edileceğini belirterek, denizaltı kablolarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatına geçeceğini aktardı.

Kikilias, yeni edinilecek teknolojik araçların denizaltındaki kritik altyapıların korunması, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçak balıkçılıkla ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi birçok konuda kullanılacağını ifade etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre muhalefetteki birçok milletvekili, denizaltı kablolarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden Sahil Güvenlik Teşkilatına geçecek olmasını "Ege'de sakin sular politikasının" devamı olarak yorumladı ve bunun Yunanistan açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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