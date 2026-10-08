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Rubio, Yunanistan ziyaretinde savunma anlaşmalarında ilerleme sağlandığını açıkladı

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Rubio, Yunanistan ziyaretinde savunma anlaşmalarında ilerleme sağlandığını açıkladı
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunanistan ziyaretini tamamladığını ve 6'ıncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nda savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirecek yeni anlaşmalarda ilerleme sağlandığını bildirdi. Atina'da Avrupa ile ABD ittifakının güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan ziyaretini tamamladığını, 6'ıncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirecek yeni anlaşmalarda ilerleme sağlandığını bildirdi. Rubio, Atina'daki temaslarında Avrupa ile ABD arasındaki ittifakın güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, Batı ülkelerinin gelecek yıllarda alacağı kararların küresel konumları açısından belirleyici olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İzlanda ile başlayan ve Portekiz'de sona erecek üç NATO ülkesini kapsayan ziyaretin ikinci durağı olan Yunanistan ziyaretini tamamladı. Rubio, Yunanistan ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6. ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun ardından Atina ziyaretimi tamamlıyorum. İki ülkemiz arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirecek yeni anlaşmalarda ilerleme sağladık" ifadelerini kullandı.

Rubio, "Demokrasinin doğduğu yer olan Yunanistan, ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Birlikte ortak güvenliğimizi, gücümüzü ve refahımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

AKROPOL İ S'TEN AVRUPA'YA İTTİFAKI GÜÇLEND İ RME ÇAĞR ISI

Rubio, ziyareti sırasında Atina'da Akropolis'in önünde yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerine ABD ile ittifakı güçlendirme çağrısında bulundu. "Çağımızın tehditleriyle yüzleşebilecek bir ittifakı güçlendirmeliyiz. Bunu yapabiliriz" dedi ve Washington'ın Avrupa'nın ABD'nin gelecek vizyonuna katılmasını istediğini söyledi.

Rubio, gelecek 10 yılda alınacak kararların "Batı'nın dünyadaki öncü konumunu koruyup koruyamayacağını" belirleyeceğini savundu. ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin son dönemde gerildiğini kabul eden Rubio, müttefik ülkelerin karşı karşıya oldukları tehditlere birlikte yanıt verebilmek için "kurumlarını ve ittifaklarını yeniden inşa etmeleri" gerektiğini belirtti.

Rubio bununla birlikte Trump yönetiminin dış politikada ABD'nin ulusal çıkarlarını öncelemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ya şimdi harekete geçmeyi seçeceğiz ya da harekete geçme seçeneğimizi tamamen kaybedeceğiz. Başkan Trump döneminde ABD tercihini yaptı. Ulusal gücün tavizsiz biçimde peşinden gitmeyi seçiyoruz" dedi.

Rubio konuşmasında ayrıca Antik Yunan'a atıfta bulunarak Batı ülkelerinin kendi "medeniyet köklerine" ve Avrupa ile Kuzey Amerika'nın yükselişinde rol oynadığını savunduğu değerlere dönmesi gerektiğini söyledi. Milliyetçilik ile uluslararası ittifakların birbirine aykırı olmadığını savunan Rubio, ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını savunmasının yanlış olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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