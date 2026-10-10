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Atina'da eylemciler Aşil Kalkanı'nı ve Filistin'e yönelik saldırıları protesto etti.

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Atina'da toplanan göstericiler, Filistin bayraklarıyla ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yürüyerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve Aşil Kalkanı programını protesto etti. Eylemciler, Yunanistan'ın İsrail'den silah alımını içeren programa ve saldırılara tepki gösterdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı silah alımını da içeren işbirliğine tepki gösterildi.

Atina'daki Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda eylemci, ellerinde Filistin bayraklarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

"Filistin'e özgürlük" ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları atan göstericiler, Yunanistan'ın İsrail'den silah satın alımını içeren "Aşil Kalkanı" isimli silahlanma programını protesto etti.

Eylemci Urania Pateli, AA muhabirine, "Filistinlilere yönelik soykırım sona ermediği için üzgün ve öfkeliyiz. Herkes buna karşı ayaklanmalı." dedi.

Pateli, Aşil Kalkanı için ise "Korunmak için buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar ama insanlar bunu istemiyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son 3 seneyle sınırlı olmadığını, bu zulmün 78 senedir sürdüğünü vurgulayan Eleni Kamba da "Aşil Kalkanı'nı istemiyoruz. Türklerden değil, kendi hükümetimizden korkuyoruz." ifadesini kullandı.

Nikos Kostaras da "3 yıldır aynı duygular içindeyiz. Yaşanan bu haksızlık insanlık dışı ve bence hepimiz burada, eylemde olmalıyız." dedi.

Yunanistan'ın İsrail ile yaptığı işbirliğini değerlendiren Kostaras, "Bence Yunanistan ilk kez tarihin yanlış tarafında bulunuyor. Halk olarak hep doğru tarafta yer alırdık. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşıydık. Bu kez neden bilmiyorum ama tamamen yanlış bir yol seçtik." diye konuştu.

Brezilyalı eylemci Petro Benuela ise "Soykırıma karşı olduğum için buradayım. Ben yaşamdan, adaletten, insan haklarından, Filistin halkından yanayım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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