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Yunan bakandan skandal paylaşım: "Türk yiyen" diyerek kahraman ilan etti, X yayından kaldırdı

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Yunan bakandan skandal paylaşım: 'Türk yiyen' diyerek kahraman ilan etti, X yayından kaldırdı
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Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Türk sivillere yönelik katliamlarıyla bilinen Nikitas Stamatelopoulos'u “Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahramanı onurlandırıyoruz” sözleriyle övdü. Stamatelopoulos adına düzenlenen anma töreninden fotoğraflar da paylaşan Dimas'ın ifadeleri tepki çekerken, söz konusu paylaşım X tarafından platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

  • Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, X hesabından Nikitas Stamatelopoulos'u 'Türk yiyen Nikitaras' ifadesiyle andı.
  • Dimas'ın paylaşımı, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X tarafından kaldırıldı.
  • Nikitas Stamatelopoulos, 1821 Yunan İsyanı'nda savaşmış ve Türk sivillere yönelik katliamlarıyla bilinen 'Turkofagos' lakabıyla anılan bir figürdü.

Yunan siyasetçilerin Türk düşmanlığını körükleyen söylemlerine bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunan İsyanı sırasında Türk sivillere yönelik katliamlarıyla bilinen Nikitas Stamatelopoulos’u (Nikitaras) skandal ifadelerle andı.

SKANDAL İFADEYLE KAHRAMAN İLAN ETTİ

Dimas, paylaşımında, "Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos'u onurlandırıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Dimas mesajına Stamatelopoulos adına yaptırılan anıtın önünde gerçekleştirilen törenden fotoğraflar da ekledi.

X PAYLAŞIMI KALDIRDI

Dimas'ın tepkiler, çeken skandal paylaşımı, yayımlanmasından birkaç saat sonra platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X tarafından kaldırıldı.

"TÜRK YİYEN" LAKABIYLA TANINIYORDU

Nikitaras olarak bilinen Nikitas Stamatelopoulos, 1821 yılında başlayan Yunan İsyanı'nda Osmanlı ordusuna karşı savaşan tartışmalı figürlerden biriydi.

Özellikle Türk sivillere yönelik katliamlarıyla bilinen Stamatelopoulos, Yunancada "Türk yiyen" anlamına gelen "Turkofagos" lakabıyla anılıyordu.

AYNI İFADE CHRISTCHURCH SALDIRGANININ SİLAHINDA DA YER ALMIŞTI

"Turkofagos" ifadesi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırılarıyla da gündeme gelmişti.

15 Mart 2019'da gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların faili, Türk ve Müslüman karşıtı ifadeleri silahlarının üzerine yazmıştı.

İncelemelerde silahlardan birinde "Turkofagos" kelimesinin bulunduğu belirlenmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Tatile gidin Yunana onlarda güzel güzel silah alsınlar kapınıza dayansinlar ben ülkeli değilim ama bu vatan için can feda

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Emin baba, haklisinda, tum dunyada ulke haklarinin inan hic bir sucu yok..halk temiz...ortayi bozan ist baronlar...Yunan siyasetcileri hem kasiniyor hemde arkadakiler Yunani bize karsi kasindiriyorlar....Cok ka?inani ne yaparlar..gerisini sen tamamla

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Haber YorumlarıAli Arslan:

Bu alck Yunan'a tatile gidenler vatan hainidir

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