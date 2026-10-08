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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Panathinaikos'a 92-74 yenildi

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Telekom Center'da oynanan mücadelede son çeyrekte üstünlüğü ele alan Panathinaikos, parkeden galip ayrıldı.

Salon: Telekom Center (Atina)

Hakemler: Ilija Belosevic, Carlos Peruga, Arturas Sukys

Panathinaikos : Sylvain Francisco 17, Mathias Lessort 19, Nigel Hayes 19, Nikos Rogkavopoulos 10, Brancou Badio 7, Guerschon Yabusele 8, Kostas Mitoglou 8, Moustapha Fall 2, Lefteris Mantzoukas 2, Jerian Grant, Isaac Bonga, Penagiotis Kalaitzakis

Fenerbahçe : Johnny Juzang 10, Nicolo Melli 9, Wade Baldwin 9, Braxton Key 13, Talen Horton Tucker 9, Will Clyburn 6, Shavon Shields 6, Ignas Sargiunas 3, Marcus Bingham Jr. 5, Chris Silva 2, Trent Forrest 2, Sertaç Şanlı

1'inci Periyot: 27-27

Devre: 46-41

3'üncü Periyot: 64-64

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-27 eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi ekip devreye 46-41 önde girdi. Üçüncü periyodu 64-64 eşitlikle geçilen mücadelede son çeyrekte üstünlüğü ele alan Panathinaikos, parkeden 92-74 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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