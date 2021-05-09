Yenişehir Haberleri

Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
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8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK
Mersin'de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri için ilk adım atılıyor
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DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı
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