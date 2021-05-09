Yenişehir Haberleri
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Yenişehir Haberleri

Yenişehir haber, Yenişehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yenişehir: Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradıYenişehir - Bugün

Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradı

Yenişehir: Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadıYenişehir - Bugün

Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Yenişehir: Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret ettiYenişehir - Dün

Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret etti

Yenişehir: Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptıYenişehir - Dün

Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı

Yenişehir: Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtıYenişehir - Dün

Pazar esnafı 8 saatlik tezgahını açtı

Yenişehir: Tam kapanmanın 9. gününde kurulan pazar yerlerine vatandaştan yoğun talepYenişehir - Dün

Tam kapanmanın 9. gününde kurulan pazar yerlerine vatandaştan yoğun talep

Yenişehir: Alışverişe çıkacaklar dikkat! İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleriYenişehir - Dün

Alışverişe çıkacaklar dikkat! İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri

Yenişehir: Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kameradaYenişehir - Dün

Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada

Yenişehir: Son dakika haber | PENDİK'TE YOLA DÖKÜLEN YAĞ, MOTOSİKLET KAZASINA NEDEN OLDU: 1 YARALIYenişehir - Dün

Son dakika haber | PENDİK'TE YOLA DÖKÜLEN YAĞ, MOTOSİKLET KAZASINA NEDEN OLDU: 1 YARALI

Yenişehir: Cumartesi günü İstanbul'da hangi pazarlar açık? 8 Mayıs Açık olan pazarlar tam liste!Yenişehir - 07.05.2021

Cumartesi günü İstanbul'da hangi pazarlar açık? 8 Mayıs Açık olan pazarlar tam liste!

Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradı
Yenişehir: Son dakika haberleri: Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandıYenişehir - 07.05.2021

Son dakika haberleri: Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandı

Yenişehir - 07.05.2021
Birçok suçtan aranan ve polisten kaçmak için balkondan balkona atlayan zanlı yakalandı
Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "evden hırsızlık", "gasp" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından aranan S.
Yenişehir: Haftada bir gün izin çıktı! İşte semt semt yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleriYenişehir - 07.05.2021

Haftada bir gün izin çıktı! İşte semt semt yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri

Yenişehir: Son dakika haberi! Polisten kaçmak için balkondan 6'ncı kattan 5'inci kata indiYenişehir - 07.05.2021

Son dakika haberi! Polisten kaçmak için balkondan 6'ncı kattan 5'inci kata indi

Yenişehir: Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyorYenişehir - 07.05.2021

Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor

Yenişehir: Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediyeYenişehir - 07.05.2021

Mardin'den el ilanıyla kaybettiği kuşunu arayan öğrenciye validen sürpriz hediye

Yenişehir: Diyarbakır'da bayram temizliği başladıYenişehir - 07.05.2021

Diyarbakır'da bayram temizliği başladı

Yenişehir: Vali Demirtaş'tan, resmini çizdiği el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürprizYenişehir - 07.05.2021

Vali Demirtaş'tan, resmini çizdiği el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürpriz

Yenişehir: Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattıYenişehir - 07.05.2021

Başkan Özyiğit, Kılıçdaroğlu'na pandemi çalışmalarını anlattı

Yenişehir: Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendiYenişehir - 07.05.2021

Şanlıurfa'da kurulacak pazar yerleri belirlendi

Yenişehir: Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyorYenişehir - 07.05.2021

Parasını hayırseverler ödüyor, ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor

Yenişehir: Merkezefendi'de pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs'ta açık olacakYenişehir - 06.05.2021

Merkezefendi'de pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs'ta açık olacak

Yenişehir: Bursa'da traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybettiYenişehir - 06.05.2021

Bursa'da traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Yenişehir - 06.05.2021
Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını artırdı
Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sakinlik oluşan cadde ve sokaklarda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarını artırdı.
Yenişehir: Hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendiYenişehir - 06.05.2021

Hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi

Yenişehir: Şişli, Silivri, Esentepe 6 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Yenişehir - 06.05.2021

Şişli, Silivri, Esentepe 6 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Yenişehir - 05.05.2021
Konak'ta pazaryerlerine düzenleme
Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen, 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günlerinde, pazaryerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını bildiren genelgenin ardından harekete geçerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Genelgenin açıklanmasının ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilgili müdür ve başkan yardımcıları ile görüşerek gerekli önlemlerin alınması ve hazırlıkların hızla tamamlanması talimatını verdi. Gerekli düzenlemelerin yapılması için hemen harekete geçilirken pazaryerlerinde, tezgâhlar arasında üçer metre mesafe kalacak şekilde tezgâh yerleri belirlendi ve işaretlendi. Kontrolsüz giriş ve çıkışların önüne geçmek için gerekli görülen noktalara bariyer yerleştirildi. Pazarların kurulacağı 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde, Konak'ta kurulan 12 pazaryerinin tamamı (Eşrefpaşa, Alsancak, Yenişehir, Levent, Millet, Gültepe, Ferahlı, Kahramanlar, Toros, Gürçeşme,Yenimahalle, Hatay) genelgeye uygun olarak açık olacak.
Yenişehir: 8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAKYenişehir - 05.05.2021

8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK

Yenişehir: Mersin'de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri için ilk adım atılıyorYenişehir - 05.05.2021

Mersin'de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri için ilk adım atılıyor

Yenişehir: Biber tarlada 2, pazarda 10 liraYenişehir - 05.05.2021

Biber tarlada 2, pazarda 10 lira

Yenişehir: Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracakYenişehir - 05.05.2021

Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak

Yenişehir - 05.05.2021
Mersin'de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri için ilk adım atılıyor
Mersin'de bir mağarada bulunan ve 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri için ilk adım atılıyor. Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.
Yenişehir: Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendiYenişehir - 05.05.2021

Yenişehir Havaalanı'nda 8 Mayıs'ta başlayacak seferler 23 Mayıs'a ertelendi

Yenişehir: Diyarbakır'da bin 100 aileye yardım kolisiYenişehir - 05.05.2021

Diyarbakır'da bin 100 aileye yardım kolisi

Yenişehir: Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandıYenişehir - 05.05.2021

Yenişehir'de kapanma döneminde yol çalışmaları hızlandı

Yenişehir: Bu otobüs vatandaşlara ücretsiz hizmet verecekYenişehir - 04.05.2021

Bu otobüs vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek

Yenişehir: Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadrodaYenişehir - 04.05.2021

Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda

Yenişehir: Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladıYenişehir - 04.05.2021

Market işletmecisinin 'Göz hakkı' uygulaması takdir topladı

Yenişehir: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana baskın kameradaYenişehir - 03.05.2021

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana baskın kamerada

Yenişehir: Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyorYenişehir - 03.05.2021

Kayyum atanan belediye ile ilçenin çehresi değişiyor

Yenişehir: Diyarbakır'da zabıta ekipleri tatlıcıları denetlediYenişehir - 03.05.2021

Diyarbakır'da zabıta ekipleri tatlıcıları denetledi

Yenişehir: DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştıYenişehir - 03.05.2021

DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı

Yenişehir: Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istediYenişehir - 03.05.2021

Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi

Yenişehir: Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyorYenişehir - 03.05.2021

Yenişehir Belediyesi ekipleri 7/24 vatandaşın taleplerine cevap veriyor

Yenişehir: Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmalarıYenişehir - 03.05.2021

Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları

Yenişehir: MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımıYenişehir - 03.05.2021

MESKİ'den 2 yılda 210 milyon 438 bin liralık altyapı yatırımı

Yenişehir: Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana koç başıyla baskınYenişehir - 03.05.2021

Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana koç başıyla baskın

Yenişehir: İzmit'in yolları yenileniyorYenişehir - 03.05.2021

İzmit'in yolları yenileniyor

Yenişehir: Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandıYenişehir - 03.05.2021

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı

Yenişehir: Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldıYenişehir - 02.05.2021

Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldı

Yenişehir Hava Durumu
Güneşli
Güneşli
28°
En Yüksek
28°
En Düşük
16°
Yenişehir haftalık hava durumuYenişehir haftalık hava durumu
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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