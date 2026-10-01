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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de dahil olmak üzere 59 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonun Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirildiği, gözaltına alınanlar arasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu belirtildi.
  • Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımının mercek altına alındığı ve bu işlemler nedeniyle toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı oluştuğunun iddia edildiği aktarıldı.

Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirildiği aktarıldı.

VAHAP SEÇER DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu belirtildi.

330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımının mercek altına alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu işlemler nedeniyle toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı oluştuğunun iddia edildiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesini kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

Seçer'in, ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunurken kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde yer aldı.

Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Seçer, Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini üstlendi. Seçer, 2 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ise TBB Başkanı seçildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Bunlar hariç herkes eeek tu kaka... Sabır...

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Haber YorumlarıMehmet Akyürek:

AKP ye geçecektin demiştik

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Haber YorumlarıAli BAYIK:

Bu işlerin suyunu çıkardı akp 100 yıllık ülkede toplasan bu kadar operasyon yapışmadı

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Haber YorumlarıFaruk Tokgöz:

YOLSUZLUKLAR ÜLKESİ HERYER DELIK DEŞİK ! CÜRÜMÜSLÜK HERYERDE! BITANE DÜRÜST INSAN YOK HEPSI SAHTEKAR!

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