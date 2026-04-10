Haberler

Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Yenişehir Belediyesi'nde "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 30 kişiye gözaltı kararı verildi. Bolu Belediyesi'nde ise Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

  • Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.
  • Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can geçen ay tutuklandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Sabah saatlerinde Mersin'de Yenişehir Belediyesine ve Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlar düzenlendi. 

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.

ARALARINDA BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR

Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü. 

BOLU BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, sabah saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN GEÇEN AY TUTUKLANMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. 6 Nisan’da ise soruşturma kapsamında CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok

"Heyet yolda" denmişti! İran'dan tüm dengeleri bozan açıklama
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı

Zam üstüne zam sonrası güzel haber! Rekor indirim geldi
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Icardi hakkında olay sözler: 2 gol atsaydı...
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi

Gol oldu yağdılar! Samsunspor'u darmadağın ettiler
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Icardi hakkında olay sözler: 2 gol atsaydı...
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu

Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı

Nisan ayında bastırdı, o ilimizde yola çıkan mahsur kaldı!