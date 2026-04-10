Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Sabah saatlerinde Mersin'de Yenişehir Belediyesine ve Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlar düzenlendi.

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.

ARALARINDA BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR

Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.

BOLU BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, sabah saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN GEÇEN AY TUTUKLANMIŞTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. 6 Nisan’da ise soruşturma kapsamında CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında bu sabah da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Beykoz ve Özdemir, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı