Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın nereli? Detaylar haberimizdedir…

Davut Aydın, 1966 yılında Yenişehir'in Beypınar köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Yenişehir Aydoğdubey İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise Yenişehir İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla geçirdi. Üniversite eğitimine devam ederek Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İş hayatına adımını 1984 yılında Yenişehir Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde atarken, ardından 1985 yılında Yenişehir Tat Konserve Fabrikasında işçi olarak çalıştı. Eğitim ve öğretim alanında da deneyim kazanmak amacıyla 1985-1986 eğitim öğretim yılında Yenişehir Beypınar İlköğretim Okulu'nda vekil öğretmenlik yaptı. 1990 yılında Yenişehir Belediyesi'nde göreve başladı ve 1992 yılından itibaren Yenişehir Belediyesi Gelir Şefi olarak görevine devam etti. Davut Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.