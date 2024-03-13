Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kaç yaşında, nereli?
MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kaç yaşında, nereli?
Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın nereli? Detaylar haberimizdedir…
DAVUT AYDIN KİMDİR?
Davut Aydın, 1966 yılında Yenişehir'in Beypınar köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Yenişehir Aydoğdubey İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise Yenişehir İmam Hatip Lisesi'nde başarıyla geçirdi. Üniversite eğitimine devam ederek Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İş hayatına adımını 1984 yılında Yenişehir Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde atarken, ardından 1985 yılında Yenişehir Tat Konserve Fabrikasında işçi olarak çalıştı. Eğitim ve öğretim alanında da deneyim kazanmak amacıyla 1985-1986 eğitim öğretim yılında Yenişehir Beypınar İlköğretim Okulu'nda vekil öğretmenlik yaptı. 1990 yılında Yenişehir Belediyesi'nde göreve başladı ve 1992 yılından itibaren Yenişehir Belediyesi Gelir Şefi olarak görevine devam etti. Davut Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Davut Aydın, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.