Mersin'de 24 yaşındaki genç, 24 yıllık aile mesleğini 4 yıldır sürdürüyor

Mersin'de anne ve babasının 24 yıl önce evlerinde kendi odasında başlattığı yöresel kostüm dikimi ve kiralama işini devralan 24 yaşındaki genç, çocukluğunda sevmediği aile mesleğini bugün severek sürdürüyor. Bilgisayar programcılığı eğitimi almasına rağmen ailesinin izinden gitmeyi tercih eden genç, 4 yıldır milli bayramlar başta olmak üzere birçok etkinliğe kostüm gönderiyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Ekin Şahin (24), anne ve babasının yıllar önce kurduğu yöresel kostüm dikimi, satışı ve kiralama işini sürdürüyor. Halk oyunları eğitmeni olan babası ile dikiş eğitmeni olan annesinin yaklaşık 24 yıl önce evlerinde kendi odasında başlatılan meslek, zamanla büyüdü. O dönem Mersin'de halk oyunları gösterileri için kostüm bulmakta yaşanan zorluk üzerine üretime başlayan aile, yıllar içerisinde işlerini geliştirerek farklı illere de hizmet vermeye başladı. Çocukluğundan itibaren ailesinin yaptığı işe tanıklık eden ancak bu mesleğe ilgi duymayan Şahin ise bilgisayar programcılığı eğitimi aldı. Mezuniyetinin ardından ailesinin mesleğine yönelen Şahin, yaklaşık 4 yıl önce işletmenin başına geçti. Başlangıçta alışmakta zorlandığı mesleği zamanla benimseyen genç, bugün hem kostüm üretimi hem de kiralama ve satış faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile diğer özel günlerde yoğunluk yaşayan işletme, kiralama hizmetlerinin büyük bölümünü il dışına gerçekleştiriyor.

"O zamanki odamda başlanıyor, beni de abimin yanına atıyorlar"

Ailesinin mesleğe nasıl başladığını anlatan Ekin Şahin, "Bu işi ailemden devraldım, yaklaşık 24 yıldır halk oyunları üzerine kostüm kiralama işi, dikimi ve satılımı yapıyoruz. Bu işin çıkış yeri ailem. Babamla annem evlendiğinde başladı aslında. Babam halk oyunları eğitmeniydi, Mersin'in ilk halk oyunu derneğinin sahibi ve kurucusu. Annem de dikiş eğitmeniydi. Evlendiklerinde Mersin'de o zamanlar çok fazla kostüm eksikliği oluyormuş. Babamlar gösteriye çıkacakları zaman İstanbul'dan getiriyorlarmış kostümlerini. Ondan dolayı hani 'buna başlayalım, edelim mi' tarzında düşünceyle benim o zamanki odamda başlanıyor, beni de abimin yanına atıyorlar. Bir odayı iki kişi paylaşmaya başlıyoruz. O noktada tabii ki küçük bir odadan sonra kocaman bir dükkana geçiş serüveni bu noktada" dedi.

"Mesleği devralmak gibi bir düşüncem yoktu"

Çocukluk yıllarında ailesinin yaptığı işe karşı çok fazla ilgisinin olmadığını anlatan Şahin, zamanla düşüncelerinin değiştiğini ifade ederek, "Aslında benim bu mesleği devralma veya devam ettirme gibi bir düşüncem yoktu ki zamanında halk oyunlarına birazcık ailemin de çok fazla içine dahil olmasından dolayı antipatiyle yaklaşıyordum. Çok sempatim yoktu bu işe ama gel zaman git zaman tabii ki şartlar da zorlaşıyor. Bir de esnafsın ama kendi işinin patronusun. Bu, benim bu mesleği devam ettirmeme karar vermemde en büyük neden oldu" diye konuştu.

Bilgisayar programcılığı eğitimi almasına rağmen ailesinin mesleğini sürdürme kararı verdiğini aktaran Şahin, "Yaklaşık 4 yıldır tamamen buradayım. Ailem geçiş döneminde yardımcı oldu. Son birkaç yıldır da tamamen devraldım. Yani normalde bu meslekle hiçbir alakam yok. Okuduğum bölüm de zaten programcılık üzerine, tekstille alakalı değil ama 24 yılın getirdiği düzen olsun ki esnaf çocuğu olan herkes bilir, baban çağırıyorsa yardım edeceksin. O yüzden hani mesleği yavaş yavaş öğreniyordum tabii ki 'bir günde başladım ve öğrendim' tarzı bir şey olmadı. 24 yıl, doğumumdan beri bu mesleğin içindeyim aslında. Sadece 4 yıldır tamamen bu mesleğe yöneldim" ifadelerini kullandı.

"Kendi işimin patronuyum, mutluyum"

Aile işletmesinin sorumluluğunu üstlenmenin başlangıçta kendisini zorladığını ancak zamanla işine alıştığını dile getiren Şahin, "Geçiş dönemi tabii ki zor oldu. Çünkü bir şeylerin sorumluluğu artık senin üzerine gelmeye başlayınca işlerin rengi değişiyor. Şu anlık iyi gidiyor. Kendi işimin patronuyum, esnafım, mutluyum açıkçası. Dikişler bizim üzerimizden çıkıyor, içeride atölyemiz var, atölyemizde dikişler oluyor. Satışlarımızın, daha doğrusu kiralamalarımızın yüzde 80'i il dışı üzerine ilerliyor. Geri kalanlar da işte zaten okul aracılığıyla oluyor. 23 Nisan, 19 Mayıs olsun, hani o özel günlerde daha çok bizim iş yoğunluğumuz oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı