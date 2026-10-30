Bursa Yenişehir'de özel gereksinimli bireyler esnafa 29 Ekim'de bayrak dağıttı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı.

Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri esnafa bayrak dağıttı. Esnaflar tarafından özel gereksinimli bireylere sürpriz pasta kesilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.

Yenişehir'de özel insanlar tarafından esnafa bayrak dağıtılması renkli ve duygusal görüntülere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı