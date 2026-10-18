Diyarbakır Yenişehir'de otomobil motorunda doğan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Diyarbakır Yenişehir'de otomobil motorunda doğan kedi yavrularını itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde bir kedinin doğum yaptığı fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, sağlık durumları iyi olan kedi yavrularını çıkarıp karton kutuya koyarak güvenli alana taşıdı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde doğum yapan kedinin yavrularını itfaiye ekipleri çıkardı.
Aziziye Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedilerin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta inceleme yapan ekipler, sesin motor kısmından geldiğini belirledi. Motor kısmında bir kedinin doğum yaptığını tespit eden ekipler, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen kedi yavruları, karton kutuya konularak güvenli bir alana taşındı.