TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası heyetini tebrik etti

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Yenişehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Aydın, Meclis Başkanı Tuncay Kara, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yenişehir Ticaret Borsası'nda yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve gelen Başkan Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet tebrik edilerek yeni dönem için başarı dilekleri iletildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası yönetimini ve meclis üyelerini tebrik ederek, ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların yeni dönemde de başarıyla devam edeceğine inandığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin Yenişehir için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı