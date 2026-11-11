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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası heyetini tebrik etti

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası heyetini tebrik etti
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Yeniden Başkanlığa seçilen Ahmet Aydın ve heyet, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, heyeti tebrik ederek ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların süreceğine inandığını belirtti ve 'Ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı' mesajını verdi.

Yenişehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Aydın, Meclis Başkanı Tuncay Kara, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yenişehir Ticaret Borsası'nda yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve gelen Başkan Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet tebrik edilerek yeni dönem için başarı dilekleri iletildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası yönetimini ve meclis üyelerini tebrik ederek, ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların yeni dönemde de başarıyla devam edeceğine inandığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin Yenişehir için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz için hep birlikte çalışma zamanı" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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