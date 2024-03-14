DEVA Partisi Yenişehir adayı Bülent Özgan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Yenişehir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Yenişehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Yenişehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bülent Özgan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BÜLENT ÖZGAN KİMDİR?

Bülent Özgan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Yenişehir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ YENİŞEHİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Yenişehir adayı belli oldu. DEVA Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bülent Özgan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.