Halil Derhan kimdir? Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halil Derhan kimdir? Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Halil Derhan nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİL DERHAN KİMDİR?

Halil Derhan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.