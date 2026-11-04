Mersin'de 12'nci Cumhuriyet sürüşüne 103 motosikletli katıldı

Mersin'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel motosiklet sürüşü, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 motosikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Yaşa, Sev, Sür' sloganıyla Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletlerle yola çıkan katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu yollara taşıdı.

Mersin'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir motosiklet kulübü tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Cumhuriyet sürüşüne 103 motosikletli katıldı. Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'de bir araya gelen motosiklet tutkunları, etkinliğe kahvaltıyla başladı. Motosikletlerini Türk bayraklarıyla süsleyen katılımcılar, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Sürüş öncesinde motosikletlerin teknik kontrolleri yapılırken, sürücülerin kask, mont ve diğer koruyucu ekipmanları da kontrol edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından motosikletliler, Silifke ilçesindeki İncekum'a gitmek üzere yola çıktı.

"Gelecek yıl 200'ün üzerinde motosiklet hedefliyoruz"

' Mersin Motor Kulübü' Başkanı Emin Çağrı Kaya, geleneksel Cumhuriyet sürüşünü her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz büyük Cumhuriyet sürüşü için burada toplandık. Güzel bir kalabalık var. Bugün 100'ün üzerinde motosikletle Cumhuriyet sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. İnşallah gelecek yıl 13'üncüsünü düzenleyeceğimiz sürüşte 200'ün üzerinde motosiklet hedefliyoruz. Her yıl katlanarak büyümeye devam ediyoruz. Coşkumuzu paylaşan tüm motosiklet severlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kulübün sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Kaya, "Mersin Motor Kulübü olarak birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik yardımların yanı sıra hasta çocuklarımız ve köy okullarında eğitim gören öğrencilerimiz için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Mersin'den başlayarak Silifke İncekum'da sonlandıracağımız sürüşümüz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"En iyi koruma eğitimdir"

Moto Akademi motosiklet kulübünün kurucusu ve eğitmeni Nuri Orukçu ise motosiklet kullanımında eğitimin ve koruyucu ekipmanların önemine dikkat çekti. Orukçu, "Cumhuriyet sürüşü için burada çok güzel bir topluluk oluştu. Güzel havayla birlikte keyifli bir sürüş olacağına inanıyorum. Mersin'de her geçen gün motosiklet sürücülerinin ve bilinçli kullanıcıların sayısı artıyor. Bu sevindirici bir durum. Eğitime önem veren Mersin Motor Kulübü'ne de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sürüş öncesinde gerekli kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Orukçu, "Biz her seyahate çıkmadan önce motosikletlerimizin kontrollerini yaparız. Kask, eldiven, mont, motosiklet pantolonu ve bot gibi koruyucu ekipmanlarımızı mutlaka kullanmalıyız. Çünkü bu ekipmanlar kaza veya düşme anında büyük önem taşıyor. Ancak en iyi koruma eğitimdir. Her zaman 'Eğitim al, hayatta kal' diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı