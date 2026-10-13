Bursa Yenişehir'de kamyonun çarptığı tarım işçisi kadın hayatını kaybetti

Bursa Yenişehir'de kamyonun çarptığı tarım işçisi kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlada tarım işçiliği yapan 72 yaşındaki kadın, manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının ölümüyle ilgili kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Karasıl Mahallesi'ndeki bir tarlada tarım işçiliği yapan Durdu Koçer Er'e (72), sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon manevra yaparken çarptı.
Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA