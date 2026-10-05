Vahap Seçer dahil 59 şüpheli adliyede! Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni aşama

Vahap Seçer dahil 59 şüpheli adliyede! Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni aşamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 63 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan soruşturmada 4 kişi daha önce tutuklanmıştı.
- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 1 Ekim'de şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
- Soruşturma dosyasında 4 kişinin tutuklu olduğu, ekiplerin şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptığı belirlendi.
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.
1 EKİM'DE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah adliyeye sevk edildi.