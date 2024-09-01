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Bursa'da Meydana Gelen Hortum Plastik Sandalyeleri Havalandırdı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum, mahalle meydanındaki plastik sandalyeleri havalandırıp, savurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün ilçenin Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle meydanında yapılacak düğün için hazırlıklar sürerken, aniden çıkan hortum, sıralanan plastik sandalyeleri uçurdu. Havalanan sandalyeler etrafa savrulurken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamera: YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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