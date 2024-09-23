Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Düşen Eğitim Uçağında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Düşen Eğitim Uçağında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot ve pilot adayı kimlikleri belirlendi. Uçak, Fenix Havacılık'a ait olup kalkıştan kısa süre sonra düştü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi.

Esra TÜRKER-Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Havacılık Yenişehir Yenişehir Yenişehir Yenişehir Yenişehir Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Pilot Bursa Kaza

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? BİM AKTÜEL KATALOĞU (24 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 24 Eylül Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });