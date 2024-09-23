Bursa'da Düşen Eğitim Uçağında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot ve pilot adayı kimlikleri belirlendi. Uçak, Fenix Havacılık'a ait olup kalkıştan kısa süre sonra düştü.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi.
Esra TÜRKER-Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),