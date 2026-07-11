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Uykudaki eşini iple boğup öldürdü

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, eşi tarafından uyuduğu sırada iple boğularak öldürüldü. Şüpheli kocası, çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyledi ancak sorguda cinayeti itiraf etti ve tutuklandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, iddiaya göre eşi tarafından uyuduğu sırada iple boğularak öldürüldü. Çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen şüpheli, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B. (42), gece saatlerinde yatakta uyuyan eşi N.B.'yi (45) iple boğarak öldürdü.

İddiaya göre olayın ardından çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden E.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden 4 çocuk annesi N.B. ise düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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