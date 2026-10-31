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Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Amed Sportif, TSK Rehabilitasyon'u 75-50 yendi

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Amed Sportif, sahasında TSK Rehabilitasyon'u 75-50 mağlup etti. Yenişehir'deki Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 44-28 önde bitiren Diyarbakır ekibi, ikinci yarıda üstünlüğünü korudu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 75-50 mağlup etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Diyarbakır ekibi, 44-28 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, karşılaşmadan 75-50 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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