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Diyarbakır Yenişehir'de çocuğun parmağına sıkışan metal itfaiye ekiplerince kesildi

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü Mahallesi'ndeki bir apartmanda çocuğun parmağına oynadığı metal sıkıştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese gelen itfaiye ekipleri, metali keserek çocuğun parmağından çıkardı; olay anı çevredekilerce cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuğun parmağına oynadığı metal sıkıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, metali keserek çocuğun parmağından çıkardı. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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