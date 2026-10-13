Diyarbakır Yenişehir'de park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

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DİYARBAKIR'da park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı