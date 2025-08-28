Bursa'da Yangın: Trafik Kapandı, Alevler Akaryakıt İstasyonunu Tehdit Ediyor

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ALEVLER AKARYAKIT İSTASYONUNA YAKLAŞTI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkıp, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaşırken; Yenişehir- Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Öte yandan yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye ediliyor.

Mine AK-Hüseyin SEZGİN-Yiğithan HÜYÜK/YENİŞEHİR (Bursa),