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Diyarbakır'da kamuya ait 110 bin metrekarelik meraya 20 kaçak villa yapılmış! Kaymakamlık harekete geçti

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Diyarbakır'da kamuya ait 110 bin metrekarelik meraya 20 kaçak villa yapılmış! Kaymakamlık harekete geçti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kamuya ait 110 bin metrekarelik mera alanına kaçak olarak 20 villa inşa edildiği ortaya çıktı. Yenişehir Kaymakamlığının Dokuzçeltik Mahallesi'nde yaptığı incelemede tespit edilen yapılaşmayla ilgili idari işlemler başlatıldı; yerinde inceleme ve tespit çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamuya ait 110 bin metrekarelik mera alanında kaçak inşa edilen 20 villa tespit edildi.

MERA ALANINA 20 VİLLA YAPILMIŞ

Yenişehir ilçesinde kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor. Yenişehir Kaymakamlığınca yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 villa yapıldığı belirlendi.

İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kamuya ait mera alanındaki yapılaşmaya ilişkin gerekli idari işlemlerin başlatıldığı, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Kaçak yapılaşmayla ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaner Avcı:

hemen yıkım ekibini yollayın

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Haber YorumlarıNecati Kaya:

Yıktınız, yıktınız. Biraz beklerse yıkamazsınız. Çünkü muhakkak bir dayı bulurlar.

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