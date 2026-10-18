Diyarbakır Yenişehir'de trafo yangını patlamalarla elektrik kesintisine yol açtı

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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı, ardından patlamalar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı. Yangının ardından merkezde patlamalar meydana geldi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kentin bir bölümüne de elektrik verilemedi.

Konuyla ilgili abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı