Bursa'da Motosikletli Gençler Kurusıkı Tabanca İle Ateş Etti

Bursa'da motosikletli gençler eğlencenin dozunu kaçırınca seyir halindeyken birbirlerine kurusıkı tabanca ile ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet süren iki kafadar eğlencenin dozunu kaçırınca yanlarında bulunan kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA