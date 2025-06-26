Bursa'da Orman Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2 helikopter, 19 arazöz ve 177 personel ile müdahale edildi. Yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangınına 2 helikopter, 19 arazöz, 54 iş ve hizmet aracı, 177 personel ile müdahale edildi. Yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel