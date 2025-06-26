Bursa'da Orman Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2 helikopter, 19 arazöz ve 177 personel ile müdahale edildi. Yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangınına 2 helikopter, 19 arazöz, 54 iş ve hizmet aracı, 177 personel ile müdahale edildi. Yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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