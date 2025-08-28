Bursa'da Orman Yangını: Mahalle Anonsuyla Uyarı Yapıldı

Bursa'da Orman Yangını: Mahalle Anonsuyla Uyarı Yapıldı
Güncelleme:
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi'nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
