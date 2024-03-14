İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ercan Özel kimdir? İYİ Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı Ercan Özel kimdir?

İYİ PARTİ BURSA YENİŞEHİR ADAYI KİM?

İYİ Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel oldu.

ERCAN ÖZEL KİMDİR?

1977 Bursa-Yenişehir doğumlu olan Ercan Özel, ilk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Yenişehir Muhtelif Esnaflar Odası'nda görev yaptı. Yine bu dönemde Yenişehir'de çeşitli spor kulüplerinde futbol oynadı. Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yenişehir/Subaşı İlköğretim Okulu'nda İngilizce Öğretmenliği görevinde bulundu. 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın-Halkla İlişkiler Uzmanlığı görevine getirildi. 2006 yılında Bursa'da kurulan Kültür A.Ş.'de genel müdürün ardından yönetici olarak göreve başladı. Kuruluş aşamasında şirkette birden fazla görev üstlendi. (Muhasebe, yönetim, organizasyon, vs...) Uluslar arası İpek yolu Film Festivali, Uluslar arası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Uluslar arası Bursa Festivali, Bursa Fotoğraf Günleri ve Temaşa-i Ramazan organizasyonlarında aktif görevler aldı. Şu an Yenişehirliler Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özel, Bursa'daki halkla ilişkiler uzmanlarının üye olabildiği Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nde (BHİD) yönetim kurulu üyeliği'nin yanı sıra; Bursa Genç Yenişehirliler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi, BAL-GÖÇ Üyesi, İHH Bursa Şubesi Üyesi, Yeşil Bursam Derneği Disiplin Kurulu Başkan Vekili, Bursaspor Kulübü Kongre Üyesi, Bursaspor Taraftarlar Derneği Üyesi, Bursa için Güç Birliği Derneği Üyesi, Eğridereliler Derneği Üyesi olarak çeşitli görevler yapıyor. Evli ve 2 kız babası olan Özel, İngilizce ve Gürcüce biliyor.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.