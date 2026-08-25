Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde belediyede çalışan R.Ö., 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı. Olayın çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından ortaya çıktığı belirtildi.

AİLESİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre, Yenişehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan R.Ö., 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. Çocuğun yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından aile, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan R.Ö.’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

R.Ö., çıkarıldığı Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE İŞ AKDİNİ FESHETTİ

Olayın ardından Yenişehir Belediyesi de ilgili personel hakkında işlem başlattı. Belediyenin, R.Ö.’nün iş akdine son verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı