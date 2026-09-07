Sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü

Diyarbakır, güne sokak ortasında işlenen kanlı bir cinayetle uyandı. Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Kadri Başkan, adım adım izlendiği husumetlisi tarafından tabancayla vurularak katledildi.

ADIM ADIM İZLEDİ, ARACINDAN İNİP ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre; yolda tek başına yürümekte olan Kadri Başkan, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından otomobille takibe alındı. Bir müddet sessizce hedefindeki kişiyi izleyen şüpheli, tenha bir noktada aracını durdurarak dışarı çıktı. Yanındaki tabancayı çeken saldırgan, Başkan’a üst üste ateş etti. Kurşunların hedefi olan 60 yaşındaki adam, kanlar içerisinde caddeye yığıldı. Saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Silah sesleri üzerine sokak sakinleri durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, vücudunun muhtelif yerlerinden ağır yaralar alan Kadri Başkan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Başkan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.

CİNAYET BÜRO PEŞİNDE

Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri alarm durumuna geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı