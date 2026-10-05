Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı

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Mersin’de belediyelere yönelik yürütülen soruşturmanın adli sürecinde ilk tutuklama kararı çıktı. 1 Ekim’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özyiğit’in emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özyiğit hakkında hakimlik tutuklama kararı verdi. Kararın ardından Özyiğit’in cezaevine gönderileceği bildirildi.

YENİŞEHİR DOSYASINDA 7 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Yenişehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si, aralarında Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de bulunduğu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

105 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında Yenişehir Belediyesi bünyesindeki bazı ihale ve doğrudan temin işlemleri mercek altına alındı. Dosyada yaklaşık 105 milyon liralık kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü. Soruşturmanın bu iddialar kapsamında sürdüğü belirtildi.

GÖZLER SEÇER VE TUNCER HAKKINDAKİ KARARDA

Aynı soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İki başkan hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.