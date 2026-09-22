Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KAVGA ANI KAMERADA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla vurduğu 2 kişinin yere düştüğü, ardından şüphelinin yerdeki kişiye tekrar ateş ettiği ve sonrasında arbede yaşandığı anlar yer aldı. Ayrıca, aynı şüphelinin yine 1 kişiye daha ateş ettiği görüntülere yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı