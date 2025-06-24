Bursa'da Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
Yenişehir ilçesinde tarlada yakılan anızlardan çıkan yangın, ormana sıçrayarak büyüdü. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlada yakılan anızlardan yükselen alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel