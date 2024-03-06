Bursa'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletli Gencin Kaza Anı Aksiyon Kamerasında
Bursa'da, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletli gençin kaza anı aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Bursa'da, otomobil ile çarpışan motosikletli gencin kazası aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şamil G. (28) idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı ise motosikletin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA