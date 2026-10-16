Haberler

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yenişehir'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yenişehir'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yenişehir'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aktaş, Muhtar Gülcan Çelikten ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu, misafirperverlik için teşekkür etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, toplumla güvenlik güçleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret etti. Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Gülcan Çelikten ile bir araya geldi. Mahallenin genel durumu ve günlük yaşamına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan buluşmanın ardından Aktaş ve beraberindeki ekip, mahallede faaliyet gösteren esnaflar ve kıraathanedeki vatandaşlarla görüştü.

Mahalle esnafı ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu. Mahalle sakinleriyle birebir iletişim kuran Aktaş, toplumla iç içe olmanın ve vatandaşlarla güçlü bağlar kurmanın önemini ortaya koydu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin de eşlik ettiği buluşmada, polis ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik yaklaşım ön plana çıktı.

Mahalle esnafı ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Fahri Aktaş, gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı Muhtar Gülcan Çelikten'e, esnafa ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus geriden gelip 90+2'de kazandı

Ne maç ama! Geriden gelip rakibini 90+2'de yıktılar
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti

60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü maalesef Türkiye'den! Rüşvet paraları kiralık daireden çıktı

Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar

Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 10 puan topladılar