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Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı

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Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheliye ev hapsi verilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 kişinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer yer alıyor.
  • Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ev hapsi verildi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 7 şüpheliye ev hapsi verilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

63 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adresleri ile belediye binalarında arama yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha sonra bir kişi daha gözaltına alındı. Bu şüphelinin de adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi.

50 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta sorguları tamamlanan Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 60 şüpheliden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı talep edildi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİNDEN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile aynı belediyeden 5 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Yenişehir Belediyesinden 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

MEZİTLİ BELEDİYESİNDEN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mezitli Belediyesinden 6 şüpheliye ev hapsi verilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, toplam 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

VAHAP SEÇER VE 35 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

helal olsun arkadaş agepelilere bakın bir tane yolsuzluk yapan var mı:))))) Bu ülkede yaşamasak,,

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Haber Yorumlarıaligs1981.ali:

Devletin malı deniz yemeyen keriz diye yetişen bir neslin çocukları da ülkeyi soyar.

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Onlara birşey kalmaz, o vakte kadar zaten çeyrek asırdır soyanlar birşey bırakmayacak, görmüyor musun, avcundakine sahip çık o da gitmesin, anladın dimi

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