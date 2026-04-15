Haberler

Yenişehir Belediyesindeki yolsuzluk operasyonu: Biri başkan yardımcısı 12 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan'da CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarından belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu 33 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyette ifadesi alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 2'si serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında başkan yardımcısı ve şube müdürleri ile şirket sahiplerinin de olduğu 12 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyon çerçevesinde soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

